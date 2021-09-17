بداية من الغد.. 8 سيارات بمدينة كفر الشيخ للتسجيل وتلقى لقاح كورونا مجانا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إطلاق وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة خدمة جديدة لتلقى المواطنين للقاح فيروس كورونا من خلال سيارات متنقلة تقوم بتطعيم المواطنين من كبار السن وذوى الأمراض المزمنة والراغبين فى تلقى التطعيم، وتم تحديد 8 مواقع تتواجد بها السيارات، وهى المزلقان الوسطاني، ومزلقان الشرعية " الإنشاء والتعمير"، ومجمع المواقف، ومسجد الخياط، ونادى كفر الشيخ الرياضي، ومسجد سيدى طلحه، وميدان الـ47.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير 8 سيارات مجهزة لتقديم خدمة تسجيل وتلقى اللقاح، لأهالى محافظة كفر الشيخ، تبدأ استقبال المواطنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، لمدة 10 أيام، ضمن سيارات القوافل التى تم إطلاقها وتمركزها فى المناطق التى تشهد كثافات وإقبال المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، ضمن الخدمات التى تقدمها الدولة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الأطقم الطبية ستستقبل المواطنين، لتقديم خدمة المساعدة فى التسجيل الفورى لمن يتعثر فى التسجيل وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونياً، وسرعة إجراءات تلقى التطعيم، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.