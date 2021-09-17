الكشف على 1237 شخصا فى قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بقنا

قنا - صابر سعيد

نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية لقرية حاجر الدهسة التابعة لمركز فرشوط، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وفى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وتنفيذا لمبادرة القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى المجانى على 1237 شخصا، وذلك فى عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت أمراض الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، جراحة العظام، تنظيم الأسرة، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، والأشعة وتحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على إجمالى 623 حالة فى اليوم الأول، و614 حالة فى اليوم الثاني، بواقع 404 حالة جراحة عظام و 337 حالة طب أطفال، و 289 حالة أمراض باطنة، و 93 حالة جراحة عامة، و 82 حالة أمراض نساء وتوليد، و 32 تنظيم أسرة، مؤكدا أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية لعدد 81 حالة بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 113 حالة من أبناء القرية، بتوجيهات من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالتوسع فى تنظيم القوافل الطبية فى القرى والنجوع الأكثر احتياجا مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.