"الرى" تكشف جهود الدولة للتحول نحو التنمية الخضراء بمواجهة التغيرات المناخية

كتب محمد شرقاوى

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن هناك جهودا للدولة المصرية للتحول نحو التنمية الخضراء فى مواجهة التغيرات المناخية، مضيفا أن مصر تواجه نتيجة التغيرات المناخية.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة إكسترا نيوز: "هناك مخرات سيول تبقى 10 سنوات جافة ومرة واحدة تصبح ممتلئة، والوزارة مستعدة وجرى إنشاء 1500 منشأ للحماية من السيول ومخاطرها فى العديد من المحافظات، ومنها البحر الأحمر، وأننا نعمل على مكافحة ارتفاع منسوب البحر، وذلك من خلال حماية الشواطئ".



وتابع: "البحيرات الصناعية التى تجمع المياه نستفيد منها فى العديد من الخدمات للبدو، وتوفير مصدر مياه إضافية للبدو لاستخدامها".