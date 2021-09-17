اليوم السابع
Ads
السبت، 18 سبتمبر 2021 02:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البنتاجون يعترف بالقتل الخطأ لـ 10 أشخاص فى أفغانستان

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 09:38 م
البنتاجون يعترف بالقتل الخطأ لـ 10 أشخاص فى أفغانستان غارة جوية - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، في تصريح صحفي أدلى به مساء الجمعة، إن حوالي 10 مدنيين، بينهم 7 أطفال، قتلوا جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة على سيارة في كابل.

وأشار ماكينزي إلى أن الغارة من غير المرجح أنها أسفرت عن تصفية عناصر في "داعش" أو أي أشخاص آخرين كانوا يشكلون خطرا لقوات الولايات المتحدة، وشدد الجنرال الأمريكي: "ما حدث كان خطأ وأقدم خالص اعتذارى".

وأضاف أن البنتاجون يدرس إمكانية دفع تعويضات مالية لذوي الضحايا الذين قتلوا جراء الضربة الأمريكية.

ونفذت الولايات المتحدة يوم 29 أغسطس، قبل إتمام عملية سحب العسكريين، ضربة بواسطة طائرة مسيرة دمرت سيارة في كابل كان فيها، حسب الرواية الأولى للبنتاجون، متفجرات ومجموعة مسلحين انتحاريين اعتزموا مهاجمة مطار العاصمة الأفغانية.

وأفادت وسائل إعلام بأن العملية أسفرت عن سقوط عدد من المدنيين بينهم أطفال، بينما ترفض واشنطن التعليق على هذه الأنباء.

وأصرت وزارة الدفاع الأمريكية مرارا منذ ذلك الحين على أنها مقتنعة بأن الضربة كانت مشروعة حيث قضت على هدف مرتبط بتنظيم "داعش".

ولاحقا أثارت منافذ إخبارية شكوكا حول هذه الرواية للأحداث، حيث أفادت بأن سائق السيارة المستهدفة كان موظفا في منظمة إنسانية أمريكية منذ فترة طويلة، مشيرة الى عدم وجود أدلة تدعم تأكيد البنتاغون على احتواء السيارة على متفجرات.


البنتاجون

امريكا

كابول

داعش

افغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طالبان: ألمانيا أول دولة غربية ستعيد فتح سفارتها فى كابول

الخميس، 16 سبتمبر 2021 06:03 م

حركة "طالبان" تؤكد أن الصين تعهدت بمواصلة تقديم الدعم لأفغانستان

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:02 م

آلاف الأفغان يتظاهرون ضد حركة طالبان فى مدينة قندهار

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 07:01 م

هل ضرب جيش أمريكا سيارة مدنية فى كابول بالخطأ.. نيويورك تايمز تكشف الحقيقة.. وتؤكد: لا أدلة حول وجود متفجرات لداعش بالمركبة المستهدفة.. طائرة بدون طيار دمرتها وقتلت 10 أشخاص.. وتوضح: صاحبها عامل كان يحمل الماء

السبت، 11 سبتمبر 2021 03:00 م

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يرحب بتسهيل "طالبان" الرحلات الجوية من كابول

السبت، 11 سبتمبر 2021 10:03 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة