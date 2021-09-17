إلغاء رحلات البالون الطائر فى الأقصر بسبب شدة الرياح لليوم الثانى على التوالى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إلغاء إقلاع رحلات البالون الطائر لليوم الثانى على التوالى وذلك نتيجة شدة الرياح وسرعتها بصورة أعلى من الحد المخصص لإنطلاق رحلات البالون الطائر بالأقصر.

وقال مصدر بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، إنه نتيجة شدة الرياح فى الصباح الباكر اليوم الجمعة، تقرر إلغاء الرحلات حيث أدت سرعة الرياح لإصدار ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، حيث قام طيارى البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس والرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائياً، مما أدى لتوقف الرحلات تماماً وعودة السائحين للفنادق وإلغاء حجوزاتهم، حيث كانت قد أدت سرعة الرياح أمس أيضاً لإلغاء الرحلات من التحليق فى سماء الأقصر.

وفى نفس السياق، تستعد محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، لتنظيم فعاليات ماراثون ومهرجان جديد للبالون الطائر مع قدوم الموسم السياحى الشتوى مطلع العام المقبل، وذلك حسبما يقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إنه يجرى التجهيز للمهرجان وتنظيم ماراثون بالون عبر دعوة 50 دولة من حول العالم.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تجرى اللجنة حالياً مخاطبات مع عدد من أندية الطيران حول العالم للمشاركة فى ماراثون البالون، والذى نظمته المحافظة من قبل بمشاركة 33 دولة، مؤكداً أنه وافقت حتى الآن 28 دولة على المشاركة فى فعاليات الماراثون، وجارى استقبال الموافقات من باقى الدولة لوضع خريطة كاملة بفعاليات ماراثون البالون الطائر.