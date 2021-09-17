إقبال من المواطنين على شاطئ رأس البر فى العطلة الأسبوعية.. فيديو

دمياط - معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله استمرار إقبال المواطنين على شاطئ رأس البر فى العطلة الأسبوعية، بالرغم من تجاوز منتصف شهر سبتمبر، ويرجع السبب إلى تأخر موعد الدراسة هذا العام إلى التاسع من أكتوبر المقبل.

ويشهد شاطئ رأس البر استقبال أعداد كبيرة من رواد المصيف سواء من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة للاستمتاع بأجواء المصيف فى الأيام الأخيرة، والتى من المقرر لها أول أكتوبر القادم.

ويتوافد على مصيف رأس البر إعداد كبيرة من أتوبيسات رواد اليوم الواحد من أبناء المحافظات المجاورة وخاصة يوم الجمعة وذلك للاستمتاع بأجواء المصيف فى فترة الهدوء التى تميز المصيف فى أيامه الأخيرة.