اليوم السابع
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"أوقاف أسوان" توزع 28 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 11:25 م
"أوقاف أسوان" توزع 28 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا جانب من استلام لحوم الصكوك
أسوان - عبد الله صلاح

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وزعت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، بالتعاون مع محافظة أسوان، 28 طناً من لحوم صكوك الأضاحى، على الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة، ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن المديرية انتهت من توزيع 28 طناً من لحوم صكوك الأضاحى موزعة على 7 دفعات، وبلغت الدفعة الواحدة 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى، وذلك بحضور العميد عادل شرشر، رئيس مدينة أسوان.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الصكوك تأتى فى ضوء جهود وزارة الأوقاف لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل، مشيراً إلى حرص وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور الوزير محمد مختار جمعة، على الاستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمناطق الشعبية.

وأشار الدكتور عبد السميع، إلى أن ذلك يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء وخاصة في القرى المستهدفة لمبادرة تطوير الريف المصرى.


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