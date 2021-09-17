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أهالى قرية محمود العربى من أمام قبره: عمرة وحج سر من حياة شهبندر التجار ..لايف

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 02:11 م
أهالى قرية محمود العربى من أمام قبره: عمرة وحج سر من حياة شهبندر التجار ..لايف
المنوفية محمد فتحي

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كشف الأهالى المشاركين فى قراءة القرآن الكريم والدعاء على روح الراحل محمود العربى ، عددا من أسرار عن شهبندر التجار ومنها كل من يكمل 10 سنوات عمل معه يخرج هو وأسرته عمره، وكل من يكمل 20 عاما عمل معه يخرج فى رحلة حج هو وأسرته، وكل من يكمل 30 عاما عمل يحصل على مكافأة مالية كبيرة.

أجري اليوم السابع بثًا مباشرًا من مثوى الراحل محمود العربي بقرية أبو رقبة في مبادرة رد الجميل في الجمعة الأولي علي رحيله.

وتوافد الآلاف من أبناء القرية والقري التابعة لها لزيارة قبر الراحل محمود العربي شهبندر التجار لقراءة الفاتحة علي قبره في جمعة رد الجميل من أبناء قريته الذي ساعد كثير منهم علي مدار السنوات الماضية.

قال أحد أهالي القرية، إن العربي أنشأ العديد من المدارس والمعاهد في قريته وكذلك المساجد وهو حياة أبو رقبة ووردة القرية، بالإضافة إلي إنشاء مستشفي وتوظيف الغلابة.

وشهد يوم الوفاء قراءة الآلاف للقرآن الكريم والدعاء للراحل محمود العربي الذي اشتهر بعمل الخير داخل القرية وخارجها، طالبين من الله أن يرحم العربي ويدخله فسيح جناته.
 


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العربى

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