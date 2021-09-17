أخبار مصر.. غلق جزئى لشارع البحر الأعظم يومين وكوبرى الجيزة 3أيام للتطوير

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إجراء إدارة المرور، غلق جزئى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاة المنيب، ويستمر حتي صباح غد السبت، بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمنزل المستحدث القادم من طريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم اتجاه ميدان المنيب ضمن مشروع توسعه الطريق الدائري، فإنه سيتم تنفيذ اعمال رفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالمنزل المشار إليه مما يتطلب استقطاع جزء من شارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب فقط، وذلك لوقوف المعدات المستخدمة في الأعمال (ونش رفع عملاق - كساحه من الحجم الكبير).

ولفت المصدر، إلى أن الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس إتجاه ميدان المنيب تحديدا بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائري مع شارع البحر الأعظم تحديداً أمام مقر التأمين الصحي لجزيرة الدهب وذلك لمده يومين ابتداء من اليوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت، على أن تكون الأعمال إبتداء من الساعه الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً فقط طوال فتره الأعمال مع ترك حاره مروريه لحركة المركبات دون تعطيل حركه المرور.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، مضيفا أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقه الأعمال.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



محافظ الغربية يقرر إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوى لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى بيان له منذ قليل، إلغاء أى مظاهر أو احتفالات بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا، والذى كان مقررا إقامة فى شهر أكتوبر المقبل.

أوضح المحافظ، أن القرار يأتى من منطلق الحفاظ على صحة المواطنين، وفى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحتفل محافظة الغربية فى شهر أكتوبر من كل عام بأسبوع مولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، حيث تضع المحافظة خطة موسعة فى كافة القطاعات لاستقبال مريدى شيخ العرب، حيث أن المحافظة تستقبل كل عام ما يقرب من 2 مليون زائر فى اسبوع احتفالات المولد.



وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المشترك "النجم الساطع" بالذخيرة الحية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الختامية لفاعليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" والذى نفذت فعالياته بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريب القتالى للقوات البحرية والجوية، والمنطقة الشمالية العسكرية، بمشاركة 20 دولة صديقة وشقيقة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين .

وفى البداية أهدى القائد العام للقوات المسلحة درع النجم الساطع لقادة العناصر المشاركة فى التدريبات المشتركة.



بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب انتهاكات تيجراى

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا جديدا، يسمح بفرض عقوبات واسعة النطاق على المتورطين في ارتكاب الجرائم في الصراع الدائر في إثيوبيا مع استمرار ورود تقارير عن الفظائع من منطقة تيجراي، وفق ما نشرت "سي إن إن".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، للصحفيين: " هناك خطوات هادفة للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي، دون عوائق".

وأضاف المسؤول أن الإدارة تتطلع إلى اتخاذ إجراء في غضون "أسابيع وليس شهور".

وقال مسؤول ثان كبير فى الإدارة إن بايدن وافق على الأمر التنفيذي بعد أن "أرسلت برقية لأشهر إلى الأطراف لتغيير مسارها".

وقال بايدن في بيان اليوم الجمعة: "الصراع الدائر في شمال إثيوبيا مأساة تسبب في معاناة إنسانية هائلة وتهدد وحدة الدولة الإثيوبية، فالولايات المتحدة مصممة على الضغط من أجل حل سلمى لهذا الصراع وسنقدم الدعم الكامل لمن يقودون جهود الوساطة."



الصحة العالمية: مصر تستقبل 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر

قالت منظمة الصحة العالمية، إن وزارة الصحة والسكان استقبلت شحنة تحتوى على 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فيروس كورونا فايزر التى سيتم استقبالها فى الفترة القادمة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن الشحنة تم توصيلها من خلال يونيسف عبر مرفق كوفاكس وتعد شحنة الثلاجات الأولى من إجمالى 63 ثلاجة ستستلمها الوزارة فى الفترة المقبلة لحفظ لقاحات فايزر.

وتستعد وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة لاستقبال الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد فايزر والتى يبلغ عدد جرعاتها حوالى 260 ألف جرعة.



الأمن يكثف جهوده لكشف غموض اختفاء 3 أطفال بقرية عياش بالمحلة في الغربية

سادت حالة من القلق بين أهالى قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد اختفاء شقيقين وابن عمتهم منذ صباح أمس الخميس فى ظروف غامضة، وعدم ظهورهم حتى الآن.

وكانت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلى وابن عمتهم معاذ سامح زنفل، قد فوجئوا باختفاء الأطفال الثلاث فى ظروف غامضة منذ صباح أمس الخميس، وتتبع الأهالى كاميرات المراقبة وشاهدوا آخر تواجد للأطفال بالقرب من محطة القطار.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير أسر الأطفال الثلاث محضرا بتغيبهم فى ظروف غامضة منذ أمس الخميس، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، ويجرى رجال المباحث التحريات اللازمة وتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم.



المرور: غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

أجرت إدارة المرور اليوم الجمعة ، غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه علي الكوبري في اطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وأستطرد المصدر، أنه يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام من اليوم الجمعة و حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد، علي أن تكون الأعمال علي مدار " 24 " ساعة، علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .



انقطاع المياه غدا عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر– عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقي العربي – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو)، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ10 صباح غد السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري، وحتى الساعة الـ6 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة لخط المياه قطر 1200 الخارج من محطة مياه مسطرد.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



المرور: غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

أجرت إدارة المرور اليوم الجمعة ، غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه علي الكوبري في اطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وأستطرد المصدر، أنه يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام من اليوم الجمعة و حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد، علي أن تكون الأعمال علي مدار " 24 " ساعة، علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

وأكد المصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.



التنسيق يعلن مد باب قبول أوراق الحاصلين على الدبلومة الأمريكية حتى 25 سبتمبر

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية أنه نظراً لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات في الاختبارات التي أداها الطلاب الحاصلون علي شهادة الدبلومة الأمريكية، فقد تقرر مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة عن طريق مكتب التنسيق حتي تاريخ 25 سبتمبر، وذلك من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التقى مساء أمس الخميس 16 سبتمبر مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ لمناقشة ومتابعة الموقف الخاص بالقبول الإلكتروني لطلاب الجامعات الخاصة، وذلك على هامش منتدى التحول الرقمى بالتعليم العالى والبحث العلمى .

وانتهى اللقاء إلى دراسة ما يلى: أولًا: مد فترة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين للجامعات الخاصة حتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري.

ثانيًا: خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالي:

- الطب البشري: 90%.

- صيدلة، أسنان، علاج طبيعي: 85%.

- هندسة، طب بيطري: 75%.

- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.

- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.

- باقي التخصصات 55%.

ثالثًا: خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة( الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية -المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.

الكهرباء: ضبط مخالفين استبدلوا العداد مسبوقة الدفع بصناديق فارغة رابعًا: بدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي. أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء كان له آثار إيجابية كثيرة على شركات توزيع الكهرباء، أهمها انتظام معدلات الشحن ورفع نسب التحصيل.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كشافى شركة شعاع اكتشفوا أن هناك بعضا من المواطنين المخالفين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع وضعوا صناديق فارغة بدلا من العداد مسبوق الدفع واعتمدوا على عدم مرور أى من موظفي شركات الكهرباء عليهم ليتمكنوا من سرقة التيار الكهربائي وعدم القيام بشحن رصيد بالعداد، موضحا تحرير محاضر سرقات تيار لهولاء المواطنين من قبل شركات التوزيع.

وقال المصدر، إن شركات توزيع الكهرباء تراقب معدلات الشحن لدى مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع، والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب في العداد، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد والقيام بعمل وصلات تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.



CNN تبرز مشروع القطار الكهربائى بمصر.. وتصفه بـ "قناة سويس على قضبان" سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على مشروع القطار فائق السرعة فى مصر، وقالت إن الركاب والبضائع سيتمكنون قريبا من ركوبه قريبا عبر الصحراء المصرية ولأول مرة فى البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أن خط السكك الحديدية الرئيسى الكهربائى وفائق السرعة سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة المحيطة بها.

كانت شركة سيمنز قد وقعت عقدا مع هيئة الأنفاق المصرية فى وقت سابق هذا الشهر بناء 660 كيلومترا من الشبكة المخطط لها بإجمالى 1800 كيلومتر، وإنشاء ما يشبه قناة السويس على قضبان حديدية. وسيربط الخط الأول العين السخنة بمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية.

ولفتت الشبكة، إلى إنه مع تجاوز تعداد سكان مصر حاجز الـ 100 مليون نسمة، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه عام 1980، أصبحت القاهرة التى يقطنها نحو 20 مليون شخص تتمدد فى الصحراء المحيطة بها. ولتلبية هذا النمو، يتناسب القطار السريع مع مجموعة أوسع من الإنفاق على البنية التحتية فى مصر، بما فى ذلك عاصمتها الجديدة على بعد 30 ميل شرق القاهرة.

ونقلت "سى إن إن" عن الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز مايكل بيتر قوله إن القطار سيختصر أوقات السفر، وسيجعل السكك الحديدية الخيار الأكثر فعالية للسفر. وأضاف أنه فى مصر يشهد عدد السكان نموا وكذلك الاقتصاد، ومن ثم ستجذب المزيد من حركة المرور والسؤال هو أنوع من وسائل النقل سيستخدمه الناس والبضائع.