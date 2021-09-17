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"أحمد العبد" أول ضحايا بيارة كفر الشيخ ينعى نفسه قبل الحادث بـ24 ساعة.. فيديو

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 11:38 م
"أحمد العبد" أول ضحايا بيارة كفر الشيخ ينعى نفسه قبل الحادث بـ24 ساعة.. فيديو
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مقابر 4 قرى بمحافظة كفر الشيخ، تواجد عدد كبير من أهالى ضحايا بيارة محطة المعالجة بسيدي غازي، والتي راح ضحيتها أول الأربعاء 4 من العمال بسبب صعق كهربائى، أثناء تطهير البيارة.

 

 

 



ومن بينهم أحمد أسامة العبد، ابن مدينة سيدي غازي، والذي سجل فيديو قبل وفاته بيوم واحد ينعى نفسه وينشد بصوت عذب بمحطة المعالجة التي يعمل بها، وكأنه يشعر بأن هذا اليوم سيكون آخر عهده بالحياة.

وكانت محطة معالجة الصرف الصحي سيدي غازي شهدت وفاة 4 من عمال المحطة صعقاً بالكهرباء أثناء أعمال التطهير، وهم أحمد أسامة العبد، 30 سنة، مقيم بسيدي غازي، وماجد شعبان بهنسي، 37 سنة، وعبد الصمد عبد الله عبد الحميد 27 سنة، مقيم بسيدي غازى، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة.

وأكد المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن أحد العامل أثناء تطهير بيارة ضمن الصيانة الدورية عمقها متر داخل محطة الصرف الصحي بسيدي غازي، داخلها طلمبة لرفع المياه، أصيب بصعق كهربائي، وحاول زملاؤه إنقاذه، فلقوا حتفهم، وتم دفن جثمان العمال بعد تصريح النيابة.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

سيدى غازي

نيابة كفر الشيخ

شركة مياه الشرب

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