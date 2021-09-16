اليوم السابع
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أكرم القصاص
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8 ملايين و80 ألف إصابة و 205 آلاف وفاة.. إجمالى حالات كورونا فى أفريقيا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 06:02 ص
8 ملايين و80 ألف إصابة و 205 آلاف وفاة.. إجمالى حالات كورونا فى أفريقيا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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ذكرت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" ، أن إجمالى الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى القارة الأفريقية بلغ 8 ملايين و80 ألف إصابة والوفيات 205 آلاف حالة، فيما بلغ إجمالى المتعافين 7 ملايين و385 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

 

وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، أن نسبة تلقى التطعيمات المضادة لكورونا فى القارة بلغت 3.18 % من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12 % من سكان القارة، بينما حصل 2.96 % على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الاعضاء.

 

وفى السياق ذاته، أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، نقص توزيع لقاحات كوفيد-19 على الدول الأفريقية، وقال تيدروس جيبريسوس - فى كلمته فى مناظرة "استثمر فى أفريقيا" التى عقدت عبر الإنترنت اليوم الأربعاء،  "إن توزيع اللقاحات غير عادل بشكل رهيب، مضيفًا أن العديد من البلدان الأفريقية لا تزال تفتقر إلى الوصول لعدد كاف من اللقاحات ، وأن أقل من 2 % من اللقاحات العالمية تم توزيعها على القارة"- بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

 

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تهدف إلى دعم الدول الأفريقية لتطعيم 40 % من سكانها بحلول نهاية العام.

 

وأشار إلى أن الوباء دليل واضح على أنه يجب علينا تعزيز القدرة التصنيعية فى أفريقيا للقاحات والمنتجات الطبية الأخرى.. داعيا الشركات إلى بذل كل ما فى وسعها لمكافحة الوباء ودعم بناء صناعة اللقاحات والمنتجات الطبية الأخرى فى إفريقيا، والسعى للحصول على الدعم لبناء أنظمة صحية أقوى فى القارة.

 

 وفى وقت سابق، أفادت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" بأن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى القارة السمراء بلغ 8 ملايين و66 ألف إصابة و204 آلاف وفاة، فيما سجلت إجمالى متعافين 7 ملايين و356 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

 

وأظهرت أحدث إحصائيات صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل نسبة التطعيم 3.18 % من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12 % من سكان القارة، بينما حصل 2.96 % على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء.

 

وأوضحت الإحصائيات أن المغرب قام بتحصين 47 % من السكان، بينما سجلت جنوب أفريقيا 24.3 %، وبلغت زيمبابوى 16.5 % فى معدلات التطعيم.

وتعتمد أفريقيا على بلدان أخرى فى الحصول على 99 % من إمداداتها من اللقاحات، بينما يهدف الاتحاد الأفريقى والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إنتاج 60 % من اللقاحات داخل القارة بحلول عام 2040، وقد حددت مراكز مكافحة الأمراض رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا بوصفها مراكز إقليمية محتملة لتوفير اللقاحات قاريا.

 

 

 

 


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