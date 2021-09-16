اليوم السابع
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7 سفراء و20 قائما بالأعمال فى تونس يصلون جربة للاطلاع على الاستعداد للقمة الفرنكوفونية

الخميس، 16 سبتمبر 2021 04:54 م
7 سفراء و20 قائما بالأعمال فى تونس يصلون جربة للاطلاع على الاستعداد للقمة الفرنكوفونية تونس -أرشيفية
إيمان حنا

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وصل اليوم الخميس، 7 سفراء لدول السنغال والمغرب وموريتانيا والكاميرون ولبنان وبوركينافوسو ومصر و20 قائم بالأعمال لدول أخرى بتونس إلى مطار جربة جرجيس الدولى للاطلاع على الاستعدادات الجارية للقمة الفرنكفونية التى ستحتضنها جزيرة جربة يومي 20 و 21 نوفمبر القادم، وفق إذاعة الشمس التونسية.

 

وسيحظى تراث ثمانية وثمانين بلدا عضوا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية وعاداتها الثقافية ومعالمها السياحية واختصاصاتها في الأطعمة بالعرض على نظر الزائرين من خلال معارض على هامش القمة، كما سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بالأزياء الوطنية والاستفادة من معارض بيع المنتجات الحرفية والاستمتاع بالتنزه بين أروقة تلك المعارض.

 

وستقام أيضا عروض فنية تجمع بين الغناء والرقص والموسيقى وغيرها، وسيمتد عرض هذا المزيج الثقافي المتنوّع على مدى أسبوع من 15 إلى 21 نوفمبر المقبل.


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