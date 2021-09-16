اليوم السابع
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24 شرطا يجب توافرها فيمن يترشح لسلك الكهنوت فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:00 ص
24 شرطا يجب توافرها فيمن يترشح لسلك الكهنوت فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة الكنسية الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أب اعتراف لكثيرين كمرشد ورفيق للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

وأعتمد المجمع المقدس لائحة الكاهن يوم 20 يونيو 2013 بعد مناقشات واسعة استمرت 6 أشهر لتصير نافذة التطبيق بعد 15 من اعتمادها، وتطبق فى جميع الكنائس فى مصر والمهجر وتصير تحت الملاحظة لمدة عامين، حيث تتلقى سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة أية ملاحظات حتى يمكن مناقشتها والاستفادة منها عند مراجعة هذه اللائحة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الشروط فيمن يرشح لنوال الكهنوت بالكنيسة الأرثوذكسية:

1 - أن يكون مدبرا لبيته حسنا

2 -  أن يكون مطيعا لرئاسة الكهنوت

3 - أن يكون ناجحا فى عمله قبل الرسامة وإن كان مكرسا فلابد أن يكون مشهودا له بذلك. ً

4 - أن يكون مستنيرا وعلى قدر من الثقافة وصاحب رؤية وله روح القيادة. 

5 - أن يتحلى بروح الخدمة وله حضور واضح وسط مخدوميه.

6 - أن يكون له روح البذل والصبر والمرونة والتواضع والعطاء.

7 -   أن يكون لديه القدرة على التحلى بروح الأبوة

8 - أن يتسم بالقدرة على العمل الجماعى والحرص على الحفاظ على وحدانية القلب بالكنيسة

9 -   حسن السيرة فى المعاملات المالية

10 -  أن يكون للذكور فقط دون غيرهم.

11 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

12 - ألا يقل عمر المرشح للكهنوت عن 30 سنة ميلادية

ولا يزيد على 50 عاما وقت ترشحه للكهنوت ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من شرط السن.

 13 - أن تكون له حياة كنسية أرثوذكسية بشهادة أب الإعتراف.

14 - أن يكون أرثوذكسى المعتقد بشهادة كهنة وخدام الكنيسة التى خدم فيها.

15 - أن يكون طاهر السيرة مشهودا له من الجميع بشهادة كهنة الكنيسة التى يخدم بها.

16 -  أن يكون مضى على زواجه سنة ميلادية كاملة على الأقل قبل ترشحه للكهنوت.

17 - أن يكون قد خدم فى خدمة كنسية أرثوذكسية تعليمية رعوية ( تربية كنسية – شباب  –إخوة رب أصاغر... إلخ ) بشهادة كهنة الكنيسة التى يخدم بها.

18 - أن يكون ناضج نفسيا بشهادة طبيب نفسى متخصص.

19 -  أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بشهادة طبيب متخصص.

20 - أن لا تكون صدرت ضده حكم قضائى نهائى بات واجبة النفاذ فى قضايا تمس الشرف أو الأمانة حتى ولو لم تدرج فى صحيفة الحالة الجنائية.

21 - أن يكون حاصلا على مؤهل عالى ليسانس أو بكالوريوس أو ما يعادلها وحاصلا على شهادة إكليريكية من أحد المعاهد الكنسية ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من هذا الشرط.

22 - أن يكون قد خدم فى الكنيسة المرشح لها مدة لا تقل عن ستة شهور على الأقل متواصلة ومنتظمة ومستقلة ويستثنى من ذلك الكاهن العام.

23 -  أن لا يكون محروما كنسيا بشهادة من المجلس الإكليريكى الفرعى أو العام.

 24 - أن يتعهد بألا يمتهن عمل آخر بخلاف الكهنوت بعد سيامته.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

درجه الكهنوت

لائحه الكاهن

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