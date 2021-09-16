اليوم السابع
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أكرم القصاص
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‏المغرب تعلن تلقيح أكثر من 17 مليون شخص بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:02 ص
‏المغرب تعلن تلقيح أكثر من 17 مليون شخص بالجرعة الثانية من لقاح كورونا لقاح لمكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن أن 199 ألفا و117 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالى إلى 20 مليونا و561 ألفا و682 شخصا.

 

وأفاد بيان للوزارة بأن 181 ألفا و723 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 17 مليونا و57 ألفا و66 شخصًا ، يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 38 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.

 

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، استمرار تراجع نسبة حالات الإصابة المرتبطة بوباء "كوفيد-19" للأسبوع الخامس على التوالي، مع تسجيل نسب عالية من الحالات الحرجة والوفيات.

 

وأكد رئيس قسم الأمراض السارية بالوزارة عبد الكريم مزيان، أنه منذ 5 أسابيع والمغرب يمر بمرحلة تنازلية للحالات الإيجابية، لكن رغم كل هذا، ما زال يسجل أعدادا ونسبا عالية من الحالات الحرجة والوفيات.

 

وأشار إلى أنه خلال فترة الأسبوعين الماضيين، سجل المغرب انخفاضا فى عدد الحالات الإيجابية، حيث انتقلت من 42.424 حالة إيجابية كرقم أسبوعى سجل فى أواخر شهر أغسطس، إلى 20.562 حالة إيجابية سجلت فى الأسبوع الماضي، أى بانخفاض قارب 52%، موضحا أن هذا التراجع سجل بكل أنحاء المغرب بدون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة.

 

وأكد مزيان أن منحنى الوفيات الأسبوعى سجل بدوره انخفاضا ملحوظا للأسبوع الرابع على التوالي؛ حيث انتقل من 645 حالة وفاة فى الأسبوع ما قبل الماضي، إلى 473 حالة وفاة فى الأسبوع الماضي، أى بنسبة انخفاض بلغت 25,6%.

 

 


المغرب

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تلقيح 17 مليون شخص

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