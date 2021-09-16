‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

‎كتب مدحت وهبة

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎‏‎‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.

‎الجوافة 15

‎بلح بارحى 30 جنيه

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‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‎‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.