اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية أمريكا وأمين عام الناتو يبحثان تطورات الأوضاع بأفغانستان

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:10 ص
وزير خارجية أمريكا وأمين عام الناتو يبحثان تطورات الأوضاع بأفغانستان وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنرج، هاتفيا، وجهات نظرهما حول المضي قدما في المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو، وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن بلينكن وستولتنبرج أكدا استمرار الدعم الجماعي لشعب أفغانستان.

جدير بالذكر أن المفهوم الاستراتيجي الجديد لا يتعلق فقط بتغيير حلف الناتو، وإنّما يتعلق بالطريقة التي يُنظر بها لحلف الناتو، الأمر الذي يتطلب تواصلًا أعمق. ويجري العمل على المفهوم الاستراتيجي الجديد لاعتماده في قمة الناتو 2022.

 


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طالبان

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