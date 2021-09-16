وزير خارجية أمريكا وأمين عام الناتو يبحثان تطورات الأوضاع بأفغانستان

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن بلينكن وستولتنبرج أكدا استمرار الدعم الجماعي لشعب أفغانستان.

جدير بالذكر أن المفهوم الاستراتيجي الجديد لا يتعلق فقط بتغيير حلف الناتو، وإنّما يتعلق بالطريقة التي يُنظر بها لحلف الناتو، الأمر الذي يتطلب تواصلًا أعمق. ويجري العمل على المفهوم الاستراتيجي الجديد لاعتماده في قمة الناتو 2022.