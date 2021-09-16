وأضاف في تصريحات لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية: أنه لا يزال هناك حوالي 10000 إصابة بكورونا في اليوم،الوباء لم ينته بعد من ناحية أخرى، نحن نسير بمعدل انخفاض لا يقل عن 30% في أسبوع واحد، مشيرا إلى أن الضغط على المستشفيات في المدن يتناقص. وتابع : هناك أقل من 2000 مريض في العناية المركزة. نحن في المسار السليم .



وأوضح وزير الصحة الفرنسي أن الوضع تحسن بشكل كبير بفضل حملة التطعيم الضخمة للفرنسيين، والحفاظ على الاجراءات الوقائية، ويقظة الفرنسيين والأدوات الثمينة مثل الشهادة الصحية.



ونوه فيران : مع ذلك، لسنا في وضع يسمح بتقليل "تدابير السيطرة على الوباء"، والتي تعتبر الشهادة الصحية جزءا منها، بل قد يكون الوقت مبكرا جدا.

وتابع : مع ذلك، إذا واصلنا هذه الديناميكية، فيمكننا البدء في النظر في تقليل بعض التدابير.هل سيحدث ذلك عبر الشهادة الصحية؟ سوف نرى، منوها سنكون قادرين على تخفيفها تدريجيا في الاقاليم التي سيقل انتشار الفيروس فيها، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب.