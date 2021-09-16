اليوم السابع
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وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 10:32 ص
وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة مهرجان الخيول بمحطة الزهراء
كتبت أسماء نصار

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ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول المصرية العربية الأصيلة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وأعضاء مجلس الأمناء.

أكد "القصير" خلال الاجتماع، أنه خلال الفترة السابقة تم اتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية بهدف رفع كفاءة المحطة وتقديم الرعاية الصحية والتغذية اللازمة للخيول وتم وضع برنامج غذائي متكامل لكل حصان بناءا الاحتياجات الغذائية التي تتطلبها المراحل العمرية وتوفير الأعلاف المطلوبة لمدة عام الأمر الذي كان له مردود إيجابي على الحالة الصحية للخيول.

كما تم وضع برنامج مكثف للرعاية الصحية وتنفيذ جميع التحصينات المطلوبة في مواعيدها وتكليف معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بعمل فحص شامل لجميع الخيول بالمحطة.

ووجه "القصير" بوضع برنامج تربية في محطة الزهراء للحصول على خيول تحمل أفضل الصفات الجمالية كما وجه باستخدام التلقيح الاصطناعي لأول مرة في مصر من أجل الحفاظ على الأصول الوراثية للخيول المصرية العربية الأصيلة .

وأشاد وزير الزراعة بما تم إعلانه من خلال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية" OIE" بخلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية"الرعام والزهري" وأكد على استمرار جهود هيئة الخدمات البيطرية حتى يتم المحافظة على ذلك

الجدير بالذكر أنه لأول مرة يتم تشكيل مجلس أمناء لمحطة الزهراء للخيول يتولى إدارة شئون المحطة التاريخية العريقة التي تضم افضل وأندر السلالات من الخيول المصرية العربية الأصيلة.


وزير الزراعة

محطة الزهراء للخيول

الخيول العربيه

مهرجان الخيول بمحطة الزهراء

صور محطة الزهراء للخيول

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