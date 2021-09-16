وزيرة الصحة: يجب توثيق مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" ضمن تقرير التنمية البشرية

كتب وليد عبد السلام

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الأربعاء، مع الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون لدعم القطاع الصحي.



وزيرة الصحة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة إجراءات منظمة الصحة العالمية لتسجيل اللقاح المُصنع محليًا "فاكسيرا - سينوفاك"، لتيسير عملية تصديره للدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة لفتت إلى أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوثيق تجربة مصر الرائدة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" بمجال الصحة العامة، وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية في مصر، كما تم مناقشة سبل تقديم المنظمة الدعم الفني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة للفرق الطبية العاملين بالمنظومة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، دعم المنظمة الكامل للبرامج الصحية في مصر وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما ثمنت جهود الدولة المصرية في إنتاج لقاح فيروس كورونا محليًا وعودة مصر لريادتها بين الدول في مجال تصنيع اللقاحات.