واشنطن: ندعم كافة الإمكانيات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

كتب وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، أنها تدعم كافة الإمكانيات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بما فى ذلك عبر منفذ باب الهوى، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال نائب المندوب الأمريكى الدائم لدى الأمم المتحدة جيفرى دى لاورينتيس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، إن "الولايات المتحدة تدعم كافة الإمكانيات لنقل المساعدات إلى السوريين الذين يحتاجون إليها".

وتابع: "نحن متمسكون بزيادة المساعدات من خلال آلية نقل المساعدات عبر الحدود، وعبر خطوط التماس أيضا".

يذكر أن آلية نقل المساعدات لسوريا عبر الحدود دون التنسيق مع الحكومة السورية كانت محل جدل بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث كانت روسيا والصين تدعوان للتخلص من هذه الآلية ونقل المساعدات بالتنسيق مع دمشق، بينما أصرت الدول الغربية على تمديدها.

وتبنى مجلس الأمن الدولى فى 9 يوليو الماضى قرارا توافقيا حول الإبقاء على معبر باب الهوى لنقل المساعدات عبر الحدود لمدة سنة واحدة بشرط تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن عمل الآلية بعد 6 أشهر.