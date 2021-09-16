اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نيوزيلندا تحظر دخول الغواصات الأسترالية العاملة بالوقود النووى

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:50 ص
نيوزيلندا تحظر دخول الغواصات الأسترالية العاملة بالوقود النووى رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن
وكالات الأنباء

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أعلنت نيوزيلندا أن الحظر السارى منذ عقود على دخول أى قطعة بحرية تعمل بالوقود النووى المياه الإقليمية، سيسرى على الغواصات التى تعتزم أستراليا الحصول عليها.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آرديرن، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، في بيان إن "موقف نيوزيلندا المتعلق بمنع القطع البحرية التي تسير بالدفع النووي من دخول مياهها لم يتغيّر".

وأضافت أن نظيرها الأسترالي، سكوت موريسون، أبلغها بعزم بلاده على بناء غواصات تعمل بالوقود النووى بمساعدة من الولايات المتّحدة وبريطانيا.

وأضافت آرديرن إنّ "هذا الترتيب لا يغير بأي حال من الأحوال علاقاتنا الأمنية والاستخباراتية مع هذه الدول الثلاث، ولا مع كندا".

لكن رئيسة الوزراء شدّدت على أنّ بلادها لن تستثني الغواصات التي تعتزم أستراليا الحصول عليها من الحظر الساري منذ 1985 على دخول السفن العاملة بالطاقة النووية المياه النيوزيلندية.

وفرضت ويلينغتون العاصمة النيوزيلندية، هذا الحظر فى أعقاب تجارب نووية أجرتها فرنسا في المحيط الهادئ.

 

 


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