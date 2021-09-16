اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى بالرئيس الجزائرى للتشاور حول التطورات فى ليبيا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:26 م
نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى بالرئيس الجزائرى للتشاور حول التطورات فى ليبيا موسى الكونى
الجزائر (أ ش أ)

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أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى موسى الكونى اليوم الخميس، أن هدف زيارته إلى الجزائر التى تستمر يوما واحدا هو اطلاع الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، بمجريات ما حدث فى زياراته إلى دول جوار جنوب ليبيا.

 وأوضح الكونى، فى تصريحات صحفية عقب وصوله إلى مطار هوارى بومدين الدولى، : "نحن في زيارات متتالية إلى الجزائر من أجل التواصل والمشورة للإحاطة بما يجري في ليبيا وأيضا بعلاقاتنا بدول الجوار خاصة بعد زيارتي دول جوار جنوب ليبيا".
 
وأضاف: "أنا هنا لألتقي مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاطلاعه على مجريات ما حصل في هذه الزيارات وأيضا مجريات الأمور في ليبيا"، موضحا أن الرئيس تبون مهتم بكل تفاصيل الشأن الليبي".
 
وأكد الكوني أن هناك "مستجدات كثيرة لابد من اطلاع الرئيس تبون عليها و أن نتشاور ونتحادث بشأنها"، وكذلك حول العلاقات الثنائية والتعاون مع الجزائر.
 
وكان في استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لدى وصوله إلى الجزائر وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

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الجزائر

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