اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل الجزائر

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:50 ص
نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل الجزائر وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة
أ ش أ

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وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوفي، صباح اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر لمدة يوم واحد.
 
وكان في استقبال الكوفي بمطار هواري بومدين الدولي وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.
 
وكان قد أشاد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في مستهل لقائه  بطرابلس مع عضو المجلس الرئاسي الليبى موسى الكوني، بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها جولة "الكوني" لعدد من دول الجوار، وجدية البحث عن الحلول الناجعة للإشكاليات المختلفة المتعلقة بمراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية والإرهاب، مشددا على أن الاهتمام بالجنوب الليبي ومراقبة الحدود ودعم برامج معالجة الهجرة والجرائم العابرة للحدود تقف على رأس أولويات الاتحاد الاوربي، لما يمثله ذلك من خطوة استباقية لمعالجة هذه الاشكاليات قبل أن تتدفق نحو بلدان الشمال.

مطار هواري بومدين

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