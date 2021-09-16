نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل الجزائر

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وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوفي، صباح اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر لمدة يوم واحد.

وكان في استقبال الكوفي بمطار هواري بومدين الدولي وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.