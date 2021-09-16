موسكو: ستدهور العلاقة مع أوروبا إذا لم يعترف برلمان أوروبا بنتائج انتخابات الدوما

موسكو أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى ستتضرر بشكل خطير وتتدهور إذا أوصى البرلمان الأوروبى بعدم الاعتراف بنتائج انتخابات مجلس الدوما المقبلة.

وردًا على سؤال حول عواقب التبنى المحتمل لتقرير البرلمان الأوروبى بشأن عدم الاعتراف بانتخابات مجلس الدوما، شددت زاخاروفا على أنه من الأفضل للأوروبيين أنفسهم إعادة النظر فى هذه المسألة "بالنظر إلى المشكلات المطروحة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبى والقارة الأوروبية ككل"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واعتبرت زخاروفا أن الاتحاد الأوروبى والدول الفردية يدركون الآن أن واحدة من القضايا الرئيسية فى الوقت الحاضر هى الوضع فى أفغانستان، مضيفة أنهم يدركون تمامًا أن بلادها لديها كل الإمكانيات وقد تعاملت مع القضية على أساس منهجى وقانونى من أجل لعب دور فى حل هذه المشكلة على الصعيدين الإقليمى والعالمي، ومشيرة إلى أنهم "يتوجهون إلينا لطلب المساعدة فى حل هذه المشكلة الخطيرة"، على حد قولها.

وتابعت "من الضرورى اتخاذ خيار، إما أن يكون خيارًا لصالح المزيد من التدهور فى علاقاتنا، أو خيارًا لصالح الاستماع إلى صوت العقل".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى قد اقترحت أن يستعد الاتحاد الأوروبى لعدم الاعتراف بنتائج انتخابات مجلس الدوما، إذا ما اعتبرت بروكسل أنها عُقدت على نحو ينتهك اللوائح الدولية.

وصوت بالموافقة على نص الوثيقة 56 عضوًا من أعضاء اللجنة، فيما صوت تسعة ضدها، وامتنع خمسة عن التصويت. وتعد تقارير وقرارات البرلمان الأوروبى ذات طبيعة استشارية وليست ملزمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبى الأخرى.

ومن المقرر إجراء انتخابات الدورة الثامنة لمجلس الدوما الروسى (مجلس النواب) فى 19 سبتمبر 2021، فيما يعرف بيوم التصويت الواحد. وبالإضافة إلى انتخابات مجلس الدوما، سيتوجه الناخبون فى روسيا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء تسع أقاليم وفى انتخابات 39 برلمانا إقليميًا.