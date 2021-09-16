موجز الاقتصاد.. 45.6% زيادة فى القروض الاستثمارية متوسطة الأجل الممنوحة للمزارعين

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 16- 9-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها، إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة القروض الاستثمارية متوسطة الاجل الممنوحة للمزارعين، بالإضافة إلى استعراض وزارة الإسكان للتجربة المصرية في العمران أمام ليبيا..وغيرها من الأخبار ..

45.6% زيادة فى القروض الاستثمارية متوسطة الأجل الممنوحة للمزارعين

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصا،ء اليوم الخميس، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2019/2020.

ومن أهم مؤشراتها بلغ عـدد الجمعيـات التعاونية الزراعية 6035 جمعيــة عــام 2019 / 2020 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4504 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.6% تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعى 760 جمعـيـة بنـسـبة قدرهـا 12.6% ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصـلحـة 670 جمعية بنسبة قدرهــا 11.1٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائية 101 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7% من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعية.

البترول: الشهر المقبل تجارب تشغيل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسفلت

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصفاتى النصر والسويس لتصنيع البترول من أعرق وأقدم مصافى التكرير فى المنطقة، ولها دور كبير على مر التاريخ فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تضع نصب أعينها تطوير مثل هذه المصافى ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها التكريرية باعتبارها أحد الحلقات الهامة إلى جانب مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.

الإسكان تستعرض أمام ليبيا التجربة العمرانية المصرية بالإسكان وتطوير العشوائيات

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أبوبكر محمد الغاوى، وزير الإسكان والتعمير الليبى، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية فى مختلف المجالات، سواء فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، ومشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

"حماية المنافسة" يدرب موظفي وزارة الطيران على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات"

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل لتدريب موظفي وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها، تم خلالها تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من: مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

الرقابة المالية تشطب تسجيل صندوقي محاجر البحيرة للنقل والسياحة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 1425 و1444 لسنة 2021 بشأن شطب تسجيل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة، وشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الوجه القبلي للنقل والسياحة.

رانيا المشاط تلتقى الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، في إطار سعي الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

تقرير التنمية البشرية2021: التعليم في مصر شهد تقدما بجميع المراحل خلال 10سنوات

أكد تقرير التنمية البشرية مصر 2021 أن قطاع التعليم في مصر شهد تحسنا خلال السنوات العشر ً الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات القيد الصافي والإجمالي لجميع المراحل التعليمية. وأوضح التقرير أن معدلات القيد لكل من البنين والبنات تلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين بين العامين 2010/2011 و2019/2020 ، لافتا إلى أنه تجاوزت معدلات القيد للبنات في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، وهو ما جعل مؤشر الفجوة النوعية يأخذ ً قيمة سالبة وفقا لبيانات العام 2019/2020 .

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات سكن لكل المصريين لمحدودى ومتوسطى الدخل

حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل، الموافق 23 سبتمبر الجارى، آخر موعد لحجز وحدات سكن لكل المصريين الموجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل، والتى أعلنت عنها ضمن مُبادرة البنك المركزى المصرى الجديدة للتمويل العقارى بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً.