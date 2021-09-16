اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 06:18 م
أكرم القصاص
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منسق الأمم المتحدة بلبنان: هناك حاجة لإجراء خطوات مهمة وجدية لتلبية احتياجات المواطنين

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:27 م
منسق الأمم المتحدة بلبنان: هناك حاجة لإجراء خطوات مهمة وجدية لتلبية احتياجات المواطنين ميقاتى
ا ش ا

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أكدت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أن هناك حاجة لإجراء خطوات مهمة وجدية لتلبية احتياجات اللبنانيين والقيام بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، داعية لأن تكون هذه الإصلاحات في قطاع الكهرباء.
 
وشددت فرونتسكا - خلال لقائها اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي - على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بلبنان والمرتقبة في النصف الأول من العام المقبل، مؤكدة ضرورة القيام بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
 
وأوضحت أهمية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي معتبرة أنها ستشكل خطوة أفضل لمستقبل لبنان، مؤكدة أن ما يهم الأمم المتحدة الآن أن يكون لبنان ناجحًا ومزدهرًا.
 
كما شهد اللقاء عرضًا لأولويات التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان، كما اطلعت فرونتسكا على رؤية ميقاتي المستقبلية، مؤكدة أن الأمم المتحدة مستمرة بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما في موضوع إجراء الانتخابات النيابية.
 

الامم المتحدة

لبنان

اخبار العالم

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