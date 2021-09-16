مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بمقاطعة فورونيج الروسية

وكالات الأنباء

قتل 3 أشخاص، بينهم طفل واحد، جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الخميس، فى قرية فولتشانسكويه بمقاطعة فورونيج الروسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت مصادر أمنية إنه قد تم تحديد هوية القاتل، وهو من السكان المحليين. وأضافت أن سبب الحادث يعود إلى خلاف نشأ بينه وبين العائلة المغدورة التي كانت تعيش إلى جانبه. وبسبب هذا الخلاف قام الرجل بهجوم على أفراد الأسرة، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

وبعد ذلك توجه الرجل إلى منطقة مجاورة حيث حاول تنظيم تفجير في مقر الشرطة المحلية، الأمر الذي أدى إلى إصابة رجل شرطة واحد. وتمكن المهاجم من الهروب من مكان الحادث. وتقوم الشرطة المحلية الآن بعملية البحث عنه.

يذكر أن الشرطة الروسية، اعتقلت نحو 20 شخصا شاركوا في شجار جماعي بين عمال مهاجرين من دول آسيا الوسطى، في جنوب شرق موسكو.

وقالت شرطة العاصمة موسكو إنها تلقت بلاغا حول اندلاع شجار جماعي بالقرب من محطة مترو "كوزمينكي"، واتخذت الشرطة الإجراءات الضرورية لمنع انتهاك النظام العام، وتم اعتقال وإحالة عدد من المشاركين في الشجار إلى أقسام الشرطة.

وتسبب الشجار في إصابة عدد من الاشخاص، حيث تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى، وتلقى الباقون العلاج في عين المكان .

ونقلت وكالة "انترفتاكس" في وقت سابق أن المشاركين في الشجار هم مهاجرون، على الأرجح من أوزبيكستان وقيرغيزستان، وعددهم حوالي 100 شخص.