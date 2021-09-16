مقتل وإصابة شخصين فى هجوم مسلح والقبض على أحد العناصر الإرهابية فى بغداد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح؛ جراء هجوم مسلح فى مدينة الصدر، شرقى العاصمة بغداد، وأفاد مصدر أمني ـفي تصريح خاص لقناة العراقية الإخبارية، اليوم الخميس- بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم في حي طارق بمدينة الصدر الواقعة في العاصمة (بغداد) مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- إلى أن القوات الأمنية قامت فور وقوع هذا الهجوم المسلح بتطويق مكان الحادث، ونقل المصاب إلى إحدى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي، كما فتحت تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث والجهة التي تقف وراء هذا الهجوم المسلح".

ويأتي الحادث في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول (داعش) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم الخميس، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في قضاء "أبو غريب" غربي العاصمة بغداد.