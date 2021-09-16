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معلومة قانونية.. كيف يواجه القانون جريمة قتل الحيوانات؟

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:00 ص
معلومة قانونية.. كيف يواجه القانون جريمة قتل الحيوانات؟ تعذيب حيوانات - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة قتل الحيوانات طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح خلال النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

ونصت المادة 355 على أن كل من قتل عمدًا بدون مقتض، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، أو من سم سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، فإنه يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

ولم يكتف القانون بعقوبة الحبس والغرامة فقط، بل نص على أن من ارتكب هذه الجرائم يجوز جعله تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ونصت المادة (357) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه،  كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355، أو أضر به ضررًا كبيرًا.


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