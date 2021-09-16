مصرع 9 أشخاص بسبب ارتفاع أمواج البحر والفيضانات فى فرنسا.. فيديو

كتب وكالات

ذكرت قناة BFM الفرنسية، أن الظهور المفاجئ لأمواج عاتية على ساحل البحر المتوسط فى ثلاث مقاطعات جنوب فرنسا، أدى إلى مقتل 9 أشخاص، بحسب "روسيا اليوم" .

وأضافت القناة الفرنسية أن السلطات المحلية حذرت من الخطر الذى قد ينشأ فى البحر، وبحسب القناة التلفزيونية، فإن جميع الضحايا كانوا من السياح الذين تجاهلوا التوصيات وذهبوا للسباحة فى الطقس الحار.

كما فاجأت أمطار غزيرة سكان عدة مدن فى مقاطعة لوغار جنوب فرنسا وحولت الشوارع إلى ما يشبه الأنهار، وغمرت المياه أيضا أحياء مدينة نيم وحاصرت السكان فى عدة مناطق لتنقطع بهم السبل.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن كمية الأمطار التى هطلت فى ثلاث ساعات فقط تعادل هطول أمطار لمدة شهرين ونصف.

وزار وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان المنطقة لإعلان حالة الطوارئ الخاصة بالكوارث الطبيعية، فيما وضع معهد الأرصاد الجوية الوطنى ثمانى مقاطعات فى حالة التأهب لمواجهة مخاطر محتملة.