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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بأسوان

الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:45 ص
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بأسوان حادث - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثة للمشرحة، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعى "أسوان - القاهرة" بمنطقة ملفات السراج، ووجود مصابين ومتوفى فى الحادث.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذى نتج بسبب تصادم سيارة نقل "ثلاجة" وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثة للمشرحة، والمصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.


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