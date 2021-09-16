اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين نتيجة زلزال بقوة 6 درجات جنوب غربى الصين

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:27 م
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين نتيجة زلزال بقوة 6 درجات جنوب غربى الصين مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت السلطات المحلية فى الصين، مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر محافظة لوشيان بمدينة لوتشو فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى الصين.

وقالت السلطات المحلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"،  إن الضحايا والمصابين سُجلوا في قرية تساوبا ببلدة فوجي في محافظة لوشيان.

وضرب الزلزال في الساعة 4:33 فجر اليوم الخميس، متسبباً أيضاً بانهيار بعض المنازل.

وقال المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل إن مركز الزلزال رُصد عند التقاء خط العرض على الدرجة 29.2 شمالاً، وخط الطول على الدرجة 105.34 شرقاً، وكان على عمق 10 كيلومترات.

وبموافقة حكومة المقاطعة، فعّل مقر الإغاثة من الزلازل في سيتشوان استجابة طوارئ من المستوى الثاني، الذي يمثل ثاني اعلى مستوى في نظام الاستجابة لطوارئ الزلازل الصيني المؤلف من أربعة مستويات.

كما أطلقت مدينة لوتشو استجابة طوارئ من المستوى الأول، وأرسلت على الفور موظفين لمباشرة أعمال التحقيق في الكوارث والإغاثة.

 


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