محكمة إندونيسية تلزم الرئيس بتحسين جودة الهواء بالعاصمة

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المحكمة قضت لصالح 32 من سكان العاصمة رفعوا دعوى قضائية عام 2019 ضد ويدودو ووزراء الشؤون الداخلية والصحة والبيئة بالإضافة إلى حكام العاصمة "جاكرتا" ومقاطعتي "بانتن" و"جاوة الغربية" للمطالبة بتحقيق نمط حياة صحي للمواطنين.

وطالبت المحكمة المسؤولين باتخاذ إجرائات جادة لضمان حق المواطنين في الصحة في العاصمة جاكرتا عبر تشديد قوانين جودة الهواء بالإضافة إلى تحقيق حماية صحة البشر والبيئة والأنظمة البيئية وفق العلم والتكنولوجيا .

وأوضحت الشبكة أن المدعين وبينهم نشطاء وشخصيات عامة ومواطنين لم يطالبوا الحكومة بتعويض مادي ولكن طالبوا بإشراف وعقوبات عاجلة.

يشار إلى أن العاصمة تضم عشرة ملايين مواطن وتعاني من تلوث شديد في الهواء والأنهار والمياه الجوفية ومعرضة بشكل كبير للفيضانات.