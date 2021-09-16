اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محكمة إندونيسية تلزم الرئيس بتحسين جودة الهواء بالعاصمة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 10:30 ص
محكمة إندونيسية تلزم الرئيس بتحسين جودة الهواء بالعاصمة رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو
أ ش أ

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أدانت محكمة في إندونيسيا اليوم الخميس رئيس البلاد جوكو ويدودو وستة مسؤولين رفيعين بينهم وزراء بالإهمال في الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على هواء نظيف وألزمتهم بتحسين جودة الهواء السيئة في العاصمة .

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المحكمة قضت لصالح 32 من سكان العاصمة رفعوا دعوى قضائية عام 2019 ضد ويدودو ووزراء الشؤون الداخلية والصحة والبيئة بالإضافة إلى حكام العاصمة "جاكرتا" ومقاطعتي "بانتن" و"جاوة الغربية" للمطالبة بتحقيق نمط حياة صحي للمواطنين.

وطالبت المحكمة المسؤولين باتخاذ إجرائات جادة لضمان حق المواطنين في الصحة في العاصمة جاكرتا عبر تشديد قوانين جودة الهواء بالإضافة إلى تحقيق حماية صحة البشر والبيئة والأنظمة البيئية وفق العلم والتكنولوجيا .

وأوضحت الشبكة أن المدعين وبينهم نشطاء وشخصيات عامة ومواطنين لم يطالبوا الحكومة بتعويض مادي ولكن طالبوا بإشراف وعقوبات عاجلة.

يشار إلى أن العاصمة تضم عشرة ملايين مواطن وتعاني من تلوث شديد في الهواء والأنهار والمياه الجوفية ومعرضة بشكل كبير للفيضانات.

 


جاكرتا

اندونيسيا

مقاطعة بانتن

محكمة إندونيسية

مقاطعة جاوة الغربية

جوكو ويدودو

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