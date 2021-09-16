اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:24 م
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محافظ القاهرة يوجه بسرعة رفع المخلفات بمحيط سور مجرى العيون.. صور

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:03 م
محافظ القاهرة يوجه بسرعة رفع المخلفات بمحيط سور مجرى العيون.. صور محافظ القاهرة يتفقد جهود رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحملة المكبرة التي تنفذها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بمحيط سور مجرى العيون والتي تستهدف رفع 450 ألف متر من مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بجوار السور التاريخى، حيث وجه بسرعة الانتهاء من ازالة المخلفات خلال أسبوع.
 
وتستخدم هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أحدث معدات وسيارات الهيئة والتى تضم 24 سيارة قلاب كبير و10 لوادر وحفارين وسيارتين كنس آلي و2 سيارة مياه لمنع تلوث الهواء من الاتربة الناتجة عن رفع المخلفات  
 
وأكد محافظ القاهرة على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون مشددا على تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري المناسب لها .
 
من جهته أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن حملة النظافة التي تنفذها الهيئة بمحيط سور مجرى العيون تستهدف رفع 450 ألف متر تقريبا من مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بجوار السور التاريخى، مشيرا إلى أن الهيئة تستخدم 10 معدات ثقيلة  "لوادر"، و24 سيارة قلاب كبير، وسيارتين كنس آلي، و2 سيارة مياه آخرين لمنع تلوث الهواء من الأتربة الناتجة عن رفع المخلفات.
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن الهيئة مستمرة فى رفع الحالة القصوي للتخلص من تلك التراكمات التاريخية من مخلفات الهدم والبناء وتراكمات مشيرا إلى أنهم بدأوا السبت الماضى ومستمرين لمدة أسبوع لرفع المخلفات.
 
محافظ القاهرة يتفقد جهود رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون (2)
محافظ القاهرة يتفقد جهود رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون 

رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون (1)
رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون 

رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون (2)
رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون 

رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون (3)
رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون 

رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون (4)
رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون 

محافظ القاهرة يتفقد جهود رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون (1)
محافظ القاهرة يتفقد جهود رفع مخلفات الهدم بمحيد سور مجرى العيون 

 


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