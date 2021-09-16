محافظ القاهرة يكرم طالبة لتجميلها شارع بعين شمس على نفقتها.. صور

كتب سيد الخلفاوى

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الطالبة نور سيد الطويل ابنة حي عين شمس لدورها الإيجابي في تجميل شارع المؤسسة، الذى تقطن به على نفقتها، ومنحها شهادة تقدير.

وأشاد محافظ القاهرة بدور الطالبة الإيجابي في تجميل شارعها ومنطقتها، وأكد أن هذه المبادرة التطوعية الفردية تدل على حب الفتاة لبلدها وانتمائها للمكان الذى تقطن فيه ورغبتها فى أن يظهر فى أجمل صورة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بها فى عدد من المبادرات التجميلية لشوارع العاصمة.

ودعا محافظ القاهرة الشباب الذين يملكون نفس الموهبة للاقتداء بها ومشاركتها فى خدمة المجتمع المحيط بهم، مؤكدًا أنها نموذج مشرف لأبناء العاصمة.

وتتمتع نور الطويل الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة عين شمس بموهبة الرسم ولم يمنعها عدم تمكنها من دخول كلية الفنون الجميلة من تنمية موهبتها واستغلالها فى تجميل المنطقة التى تقطن بها بمبادرة شخصية منها وعلى نفقة أسرتها حتى أطلق الجيران على الشارع الذى تقطن به "شارع الألوان" .



























