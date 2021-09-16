اليوم السابع
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محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الأوقاف وسفير الخرطوم ووفد أئمة وواعظات السودان.. صور

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:04 م
محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الأوقاف وسفير الخرطوم ووفد أئمة وواعظات السودان.. صور وزير الأوقاف مع محافظ البحر الأحمر
كتب على عبد الرحمن

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استقبل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفير محمد إلياس سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة، ووفد أئمة وواعظات جمهورية السودان الشقيقة المرافق لهما.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن الزيارة تأتي ضمن فعاليات الدورة المشتركة لأئمة مصر والسودان المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وفي إطار عدد من الزيارات الميدانية، شملت مساجد السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية.

ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من الفعاليات منها الاجتماع مع كل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة فى لقاء يضم أيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، وذلك صباح الجمعة 17/9/2021م، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء، مع زيارة المركز الثقافى لغات بمسجد الميناء.

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