ما هى أعراض الإصابة بالقولون العصبى؟ وما هى عوامل الخطر؟

فاطمة ياسر

القولون العصبى من الأمراض التى يصاب بها البعض، خاصة الأشخاص الذين يعانون من العصبية المفرطة، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أبرز الأعراض وما هى عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بهذا المرض؟ وذلك وفقا لموقع "healthline".

ما هى أعراض الإصابة بالقولون العصبى؟

- التعرض الدائم للإمساك أو الإسهال.

- كثرة الغازات فى البطن .

- الانتفاخ غير المبرر.

- ألم شديد فى البطن.

كم تستمر الأعراض المصاحبة لمرض القولون العصبى؟

أكد التقرير أن هذه الأعراض تستمر الأعراض لفترة لا تقل عن 6 أشهر، خاصة إذا كنت تعانى من ألم شديد فى البطن.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبى؟

النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبى.

ما هى عوامل الخطر للإصابة بالقولون العصبى؟

ظهور أعراض حادة من أبرز عوامل الخطر التى يتعرض لها الشخص المصاب بالقولون العصبى، ولذا يجب توخى الحذر من الوصول لعدم القدرة على تحمل الألم.

ما هى أسباب الإصابة بالقولون العصبى؟

- الإكثار من تناول المضادات الحيوية.

- التوتر الدائم والعصبية لهما دور كبير فى زيادة فرص الإصابة.

- تناول أطعمة دسمة ومرتفعة الدهون.

ما هو علاج القولون العصبى؟

- تجنب الأطعمة مرتفعة الدهون والسعرات الحرارية.

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- تناول السوائل بكثرة خاصة الماء.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- ممارسة الرياضة لها دور كبير فى التخلص من مضاعفات القولون العصبى.