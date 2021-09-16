اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: مقتل قائد داعش فى الساحل نجاح كبير فى معركتنا ضد الإرهاب

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:13 م
ماكرون: مقتل قائد داعش فى الساحل نجاح كبير فى معركتنا ضد الإرهاب ماكرون
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عملية مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي قائد داعش في الساحل على يد القوات الفرنسية، نجاح كبير في المعركة ضد الإرهاب، وغرد ماكرون على حسابه بموقع "تويتر": "تم تحييد عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى من قبل القوات الفرنسية. هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

ماكرون على تويتر
ماكرون على تويتر

 

وأضاف الرئيس ايمانويل ماكرون، "تفكر الأمة في كل أبطالها الذين ماتوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل في عمليتي سرفال وبرخان ، من العائلات الثكلى، وجميع جرحاها. تضحياتهم لم تذهب سدى. مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين ، سنواصل هذه المعركة".

كان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي قائد داعش في الساحل على يد القوات الفرنسية، وأشار ماكرون إلى أن "الصحراوي" مسؤول عن هجمات استهدفت مدنيين وعمال إغاثة وقوات فرنسية وأمريكية في منطقة الساحل.


ماكرون

رئيس فرنسا

مقتل قائد داعش فى الساحل

عدنان أبو وليد الصحراوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تواجه أزمة فى القطاع الصحى بسبب الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 08:05 م

ماكرون: مقتل عدنان أبو وليد الصحراوى قائد داعش فى الساحل على يد القوات الفرنسية

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:25 ص

رئيس وزراء فرنسا السابق يؤكد دعمه لماكرون فى الانتخابات الرئاسية القادمة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 03:29 م

ماكرون: على الساسة اللبنانيين الوفاء بالالتزامات الضرورية لإجراء الإصلاحات

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 08:26 م

ماكرون وميركل يلتقيان فى قصر الإليزية 16 سبتمبر

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة