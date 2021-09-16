ماكرون: مقتل قائد داعش فى الساحل نجاح كبير فى معركتنا ضد الإرهاب

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عملية مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي قائد داعش في الساحل على يد القوات الفرنسية، نجاح كبير في المعركة ضد الإرهاب، وغرد ماكرون على حسابه بموقع "تويتر": "تم تحييد عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى من قبل القوات الفرنسية. هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.



ماكرون على تويتر

وأضاف الرئيس ايمانويل ماكرون، "تفكر الأمة في كل أبطالها الذين ماتوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل في عمليتي سرفال وبرخان ، من العائلات الثكلى، وجميع جرحاها. تضحياتهم لم تذهب سدى. مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين ، سنواصل هذه المعركة".

كان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي قائد داعش في الساحل على يد القوات الفرنسية، وأشار ماكرون إلى أن "الصحراوي" مسؤول عن هجمات استهدفت مدنيين وعمال إغاثة وقوات فرنسية وأمريكية في منطقة الساحل.