لماذا يجب عليك تناول حبتين من الموز يوميًا؟

ندى سليم

يحتوى الموز على فوائد صحية عديدة لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم مثل فيتامين ب وحمض البانتوثنيك وفيتامين أ وفيتامين سى، الذى يدعم مناعة الجسم ويعزز صحتك ضد الأمراض بجانب دوره فى تقوية عظامك.

ونصح الخبراء خلال تقرير نشر فى موقع verywellhealth، بأهمية تناول حبتين من الموز يوميًا، للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، التى تشمل:

1. السيطرة على ضغط الدم

يحتوى الموز على كمية من البوتاسيوم، فإن تناول حبتين من الموز فى اليوم قد يمنعك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

2. الحفاظ على حركة الأمعاء

محتوى الألياف الغذائية العالى فى الموز قادر على الحفاظ على حركة الأمعاء، فقد يؤدى استهلاك حبتين من الموز يوميًا إلى تجنب الإصابة بالإمساك.

3. فقدان الوزن

الموز هو أحد الفاكهة التى تجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول، لذا تساعدك فى تجنب الرغبة الشديدة فى تناول الطعام والتحكم فى عاداتك الغذائية التى تسبب زيادة فى الوزن.

4. تحسين صحة العيون

الموز قادر على تحسين بصرنا وحماية أعيننا من الضمورالبقعي

5. يمد الجسم بالطاقة

يمتلك الموز كمية جيدة من الكربوهيدرات التى تتكون أساسًا من الفركتوز أو سكر الفاكهة والألياف، لذا فإن الكربوهيدرات قادرة على إمدادك بالطاقة، لذلك يوصى بتناول حبتين من الموز قبل جلسة التمرين لتحسين أدائك.

6. تقوية العظام

البوتاسيوم في الموز ليس مفيدًا فقط لصحة القلب والأوعية الدموية، لكن أيضًا لصحة عظامك، فقد تتأثر قوة العظام بمحتوى الكالسيوم، كما يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا فى الحفاظ على محتوى الكالسيوم في أجسامنا.

7. الوقاية من السرطان

يشير أحد الأبحاث إلى أن الموز يحتوى على إنزيم يثبط بشكل فعال نمو الورم غير الطبيعى، خاصة الموز كامل النضج الذى يمتلئ بالبقع الداكنة، حيث يوفر هذا النوع من الموز مضادات أكسدة أقوى لمحاربة الأورام فى الجسم.