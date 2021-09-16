لجنة إدارة الأزمات بالأزهر تشدد على ضرورة التطعيم بلقاحات كورونا قبل بداية الدراسة

كتب لؤى على



عقدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالأزهر برئاسة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، اجتمًاعا بحضور عدد من قيادات جامعة الأزهر والقطاعات الرئيسة بالأزهر وممثلين عن وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطعيم العاملين والطلاب بالأزهر بلقاحات وباء «كورونا»، قبل بداية العام الدراسي الجديد.



وشددت اللجنة في اجتماعها على ضرورة قيام جميع العاملين والطلاب بالأزهر بالتسجيل على الرابط المخصص عبر موقع وزارة الصحة، والاحتفاظ بالرسالة التي بها الرقم العشريني الخاص بالتطعيم للحصول على اللقاح في المكان المحدد، وأن هناك تعاون وتنسيق كامل بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة لإنجاز هذا العمل بأسرع وقت، وتوفير نقاط تطعيم مخصصة لتطعيم العاملين والطلاب.



ووجهت اللجنة بضرورة قيام رواد التحول الرقمي بالمعاهد والإدارات والمناطق الأزهرية بدور فعال في مساعدة العاملين والطلاب على التسجيل لأخذ اللقاح، وتجهيز صورة ضوئية ونسخة مطبوعة من بطاقة الرقم القومي، لتسهيل إجراءات عمل مندوبي وزارة الصحة بنقاط التطعيم لتأكيد تسجيل حالة كل موظف أو طالب يحصل على اللقاح من أجل تحديث قاعدة البيانات ومعرفة الذين حصلوا على اللقاح والذين لم يحصلوا عليه.



وأكدت اللجنة أن الإجراءات اليوم باتت أسهل على العاملين والطلاب، حيث يمكن لطلاب جامعة الأزهر تسجيل بياناتهم عبر رابط التسجيل مع اختيار خانة «جامعة الأزهر» حتى يسهل له الحصول على اللقاح في نقاط التطعيم المتوفرة بفروع الجامعة، ويمكن للعاملين والطلاب بالمعاهد الأزهرية اختيار خانة «التعليم» عند التسجيل على الرابط، وسوف يتم إرساله الى أقرب مركز أو نقطة تطعيم له خلال 72 ساعة.



وناشدت اللجنة كل الطلاب والعاملين إلى ضرورة السعي لأخذ اللقاح قبل بداية العام الدراسي، حتى تسهل عملية انتظام الدراسة والإجراءات المنظمة لها، ومساعدة الدولة في جهودها لمكافحة انتشار وباء «كورونا» والقيام بدور بناء في حماية الفرد لنفسه وأسرته ومجتمعه.