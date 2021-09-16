اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:32 ص
أكرم القصاص
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فيضانات عارمة تتسبب فى انقطاع الكهرباء بإقليم جارد جنوبى فرنسا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:22 ص
فيضانات عارمة تتسبب فى انقطاع الكهرباء بإقليم جارد جنوبى فرنسا فيضانات - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المشغل لشبكة الكهرباء في فرنسا "أنديس" انقطاع الكهرباء في إقليم جارد جنوبي فرنسا.

وذكر بيان صادر عن مشغل الكهرباء، وفقا لقناة "فرانس إنفو تي في" اليوم الخميس، أن انقطاع الكهرباء وقع في "نيم" و"فيرجيز" و"ميلهود" وتم تعبئة فرق العمل لإصلاح العطل الكهربائي.

وأوضح أن الأمطار أثرت على الإقليم لكنها لم تؤد إلى مزيد من الأضرار.. مشيرًا إلى أن إقليم "جارد" سيظل في حالة اليقظة البرتقالية جراء الفيضانات والعواصف الرعدية والأمطار. 

وكانت السلطات المحلية في إقليم جارد الفرنسي أوضحت أن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وبنى تحتية في بلدات وقرى بين مدينتي "نيم" و"مونبلييه".

يذكر أن السلطات الفرنسية عملت على حشد نحو 800 رجل إطفاء لإنقاذ السكان بواسطة مروحيات ووسائل أخرى.

 


فرنسا

فيضانات

إقليم جارد

انقطاع الكهرباء

امطار

عواصف رعدية

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