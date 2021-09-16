فيديو.. "سبيس أكس" تطلق أول رحلة للفضاء على متنها طاقم مدنى بالكامل

كتب وكالات

أعلنت شركة "سبيس أكس" أها أطلقت فى وقت متأخر الأربعاء، أول رحلة إلى الفضاء على متنها طاقم مدنى بالكامل وهى أول محاولة للدوران حول الأرض بدون طاقم محترف من رواد الفضاء، بحسب "الشرق بلومبرج" .

And they’re off!…. First ever all civilian space flight takes off from Cape Canaveral. #SpaceX #Inspiration4 pic.twitter.com/jZVkBoLVkO — kendis (@kendisgibson) September 16, 2021

وبهذه الرحلة تدخل شركة "سبيس إكس" التاريخ بعندما انطلاق أول رحلة للفضاء، بطاقم كامل من المواطنين المدنيين.

ويشارك فى الرحلة 3 من المواطنين الأقل ثراء على متن سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس"، على أمل أن تصبح أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل.

وتنطلق المجموعة التى تتألف من 4 من هواة السفر للفضاء، بقيادة الأمريكى جاريد إيزاكمان مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس" ورئيسها التنفيذي، فى الساعة الثامنة مساء الأربعاء، بتوقيت فلوريدا، من مركز كنيدى الفضائى فى كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وقال بنجى ريد كبير مديرى رحلات الفضاء المأهولة فى "سبيس إكس" للصحفيين فى كيب كنافيرال: "كل شيء يبدو على ما يرام" وذلك غداة الاختبار النهائى لتشغيل محركات الصواريخ فى وضع الثبات صباح الاثنين.

أضاف ريد "توقعات الأحوال الجوية ملائمة فى الوقت الراهن" للإنطلاق فى الموعد المحدد.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة، التى لا يشارك فيها رواد فضاء محترفون مع زبائن سبيس إكس الذين يدفعون مقابلا ماديا للقيام بالرحلات، حوالى ثلاثة أيام من الإقلاع إلى لحظة العودة فى المحيط الأطلسي.

وتُجرى الرحلة على متن كبسولة من نوع "كرو دراجون" التابعة لسبيس إكس ذات اللون الأبيض اللامع.

وقدم إيزاكمان، البالغ من العمر 38 عاما، وهو المتبرع للرحلة، مبلغا ضخما لم يتم الكشف عنه، ولكن يفترض أنه كبير لإيلون ماسك رفيقه على قائمة المليارديرات ومالك سبيس إكس كى يقوم بالرحلة مع زملائه الثلاثة فى الطاقم، حددت مجلة تايم ثمن التذكرة لجميع المقاعد الأربعة بمبلغ 200 مليون دولار.

يرى إيزاكمان المهمة المسماة "إنسبايريشن 4" من منظور رفع مستوى الوعى وزيادة الدعم لإحدى أهم قضاياه، وهى مستشفى سان جودى لأبحاث الأطفال وهو مركز رائد لعلاج سرطان الأطفال فى ممفيس بولاية تينيسي.

وهذه هى الرحلة السياحية الأولى للفضاء بالنسبة لإيلون ماسك وتمثل قفزة تحقق له السبق على المنافسين الذين يقدمون أيضا رحلات على سفن محمولة بالصواريخ للعملاء الأثرياء الراغبين فى دفع مبالغ صغيرة مقابل الاستمتاع والمفاخرة بالقيام برحلات للفضاء.