فيديو.. "سبيس أكس" تطلق أول رحلة للفضاء على متنها طاقم مدنى بالكامل

أعلنت شركة "سبيس أكس" أها أطلقت فى وقت متأخر الأربعاء، أول رحلة إلى الفضاء على متنها طاقم مدنى بالكامل وهى أول محاولة للدوران حول الأرض بدون طاقم محترف من رواد الفضاء، بحسب "الشرق بلومبرج" .

And they’re off!…. First ever all civilian space flight takes off from Cape Canaveral. #SpaceX #Inspiration4 pic.twitter.com/jZVkBoLVkO