اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:27 ص
أكرم القصاص
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فيتنام تعتزم استقبال السياح الذين تلقوا التطعيمات اعتبارًا من الشهر المقبل

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:02 ص
فيتنام تعتزم استقبال السياح الذين تلقوا التطعيمات اعتبارًا من الشهر المقبل اجراءات مكافحة فيروس كورونا
هانوى أ ش أ

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أعلنت فيتنام، عن عزمها استقبال السياح الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا" مرتين إلى البلاد اعتبارًا من الشهر المقبل.

 

وأوضحت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية- أن فيتنام ستعمل على مراحل لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا".

 

وأشارت السلطات فى هانوى إلى أنه سوف يتم السماح فقط للسائحين الذين حجزوا إجازة شاملة من وكالة سفر معتمدة بالزيارة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

 

والأسبوع الماضى، أعلنت فيتنام تمديد الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة أسبوعين فى العاصمة هانوي.

 

وذكرت شبكة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية أن السلطات قامت بتقسيم العاصمة إلى مناطق "حمراء" و"برتقالية" و"خضراء" بناء على مخاطر العدوى، وتم وضع حواجز تفصل المناطق الحمراء عن المناطق الأخرى.

 

 

وقد تم تطعيم ثلث سكان هانوى البالغ عددهم 8 ملايين شخص بشكل كامل، ودعت وزارة الصحة سلطات العاصمة إلى الانتهاء من تطعيم جميع السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل بحلول 15 سبتمبر الجاري.

 

وتعد معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بفيتنام الأقل فى المنطقة، حيث تم تطعيم 3ر3 % فقط من سكانها البالغ عددهم 98 مليون شخص بشكل كامل.

 

 

 


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