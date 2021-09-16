فوائد الزبادى اليونانى للأمهات الحوامل.. يُعزز مناعتك ويحمى من ارتفاع الضغط

ندى سليم

يمتلك الزبادى خصائص ومركبات مفيدة لصحة الأمهات الحوامل، خاصة فى رحلة الحمل الشاقة، نظرا لأنه غنى بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبروتين التى تحتاجها المرأة فى تلك الفترة الدقيقة.

وأوضح التقرير الذى نشر فى موقع Healthline أهمية البروتين خلال فترة الحمل، لذا ينصح الخبراء الأمهات الحوامل بتناول الزبادى اليونانى الذى يكون أكثر سمكًا ودسمًا من الزبادى العادى.

وفيما يلي.. الفوائد الصحية المذهلة للزبادي اليوناني للنساء خلال الحمل:

الوقاية من الحموضة

فهو يقلل من آثار الأطعمة الحارة ويمنع الحموضة التى تؤثر على شهية الأمهات خلال فترة الحمل.

الحفاظ على صحة الأمعاء

الزبادى غنى بالبكتيريا الضرورية للجسم للحفاظ على صحة الأمعاء، إلى جانب ذلك، فإنه يحسن أيضًا عملية هضم الطعام وامتصاص التغذية عن طريق الجهاز الهضمي.

كما تساعد بكتيريا البروبيوتيك الموجودة فى الزبادى اليونانى على الهضم.

تقوية المناعة

من المهم للغاية الحفاظ على مناعة المرأة الحامل، من خلال تناول الزبادى اليونانى، الذى يساعد فى محاربة اضطرابات المعدة والالتهابات بسبب البكتيريا الجيدة.

سيكون الزبادي قادرًا على زيادة عدد الكائنات الحية المعروفة باسم "البروبيوتيك" فى الأمعاء المسئولة عن تخفيف أي أمراض مع تحسين عملية الهضم أيضًا.

منع ارتفاع ضغط الدم

أثناء الحمل قد يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذى سيؤثر على نمو الطفل والأم أيضًا، فإن تناول الزبادى قادر على تهدئة الجسم وخفض ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول الضار.

تخفيف التوتر والقلق

القلق هو أحد الأشياء الشائعة وبعض النساء الحوامل يعانين من الإجهاد أيضًا، و قد يكون للتوتر والقلق أثناء الحمل آثار سيئة على كل من الأم والجنين، ويعد الزبادي اليوناني من الأطعمة الصحية المهدئة.

محاربة جفاف الجلد والتصبغ

خلال فترة الحمل تعاني معظم النساء من بعض التغيرات الهرمونية والاختلالات، نتيجة لذلك تظهر علامات التصبغ والبقع الداكنة خلال أشهر الحمل، لذا عليكى تناول الزبادي اليوناني الغني بفيتامين E، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ومنع التصبغ.

الحفاظ على لياقتك

الزبادى اليونانى هو أحد الحلويات التى يمكن للمرأة الحامل الاستمتاع بها دون القلق من زيادة الوزن، كما أنه مفيد فى منع زيادة هرمون التوتر والكورتيزول الذى قد يؤدى إلى زيادة الوزن.

الحفاظ على نمو العضلات

الزبادي غني بالبروتينات المسئولة عن تطوير العضلات والخلايا الجديدة، بجانب دور الكالسيوم في نمو العظام والأسنان من أجل نمو أفضل للجنين.