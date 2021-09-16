عادات تضعف مناعتك وتجعلك عرضة للأمراض.. منها العزلة والوحدة

كتبت فاطمة خليل

تسبب وباء فيروس كورونا فى الشعور بالإرهاق والقلق خاصة بعد ظهور متغيرات جديدة مثل متغير دلتا، وأصبح الجميع يبحث عن طرق لتقوية المناعة والحفاظ على الصحة، وهناك بعض العادات التى يجب التوقف عنها لتقوية المناعة والحفاظ على صحتك فى زمن ما بعد فيروس كورونا، نتعرف عليها فى السطور التالية بحسب موقع "eat this".

عادات توقف عن فعلها لتقوية مناعتك والحفاظ على صحتك

العزلة الاجتماعية

العزلة الاجتماعية تضع الجسم فى حالة تأهب، وأوضح الخبراء أن الشعور بالوحدة يسبب إجهاد التهابى فى جميع أنحاء الجسم ما يؤدى إلى إضعاف جهاز المناعة وتدمير دفاعاتك ضد الأمراض المزمنة.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Antioxidants and Redox Signaling يمكن أن يؤدى هذا الالتهاب طويل الأمد إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والخرف.

عدم إعطاء الأولوية للنوم الجيد

ربطت مجموعة متزايدة من الأبحاث بين النوم السيئ ومجموعة من الأمراض الخطيرة، بما فى ذلك السرطان وأمراض القلب والخرف، ومن أجل صحة شاملة أوصى الخبراء بأن يحصل البالغون على من 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

تناول المزيد من السكر

يعد استهلاك الكثير من السكر المضاف من أسوأ الأشياء التى يمكن أن تفعلها لجسمك فهو يزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة الوزن، ويضعف جهاز المناعة عن طريق زيادة الالتهاب.

ويجب الانتباه للمشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصير والمخبوزات والأطعمة الخفيفة.

تناول الكثير من الملح

يجب تقليل الأطعمة المليئة بالصوديوم مثل: الأغذية المصنعة، المليئة بالإضافات المدمرة للجسم مثل الصوديوم المعروف أيضًا باسم الملح.

تحقق من ملصقات التغذية على السلع المعلبة المفضلة لديك والوجبات المجمدة، فكمية الصوديوم التى تحتوى عليها قد تصدمك.

يوصي الخبراء بتناول 2300 مجم من الصوديوم يوميًا فقط.

يعتبر تناول الملح بكميات كبيرة من عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الإجهاد

الإجهاد يسبب استجابة التهابية فى الجسم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والخرف: وجدت دراسة نشرت عام 2018 فى مجلة Neurology أن الأشخاص الذين يعيشون حياة عالية التوتر قد يعانون من انكماش الدماغ وفقدان الذاكرة قبل بلوغ سن الخمسين.