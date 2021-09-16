طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية وحار فى البحرين والعظمى بالكويت 42°ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج اختلافا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، أما الامارات فتشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وفى البحرين طقس حاراً نسبياً ويصبح حسناً بوجهاً عام خلال الليل ، والعظمى فى الكويت 42 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة، فى حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات



توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية 15 – 25 تصل إلى 35 كم س.

ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:19 والمد الثانى عند 20:05 والجزر الأول عند الساعة 12:42 والجزر الثانى عند الساعة 04:38.

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 17:29 والمد الثانى عند الساعة 07:38 والجزر الاول عند الساعة 12:18 والجزرالثانى عند الساعة 00:26.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 44 32 90 20 دبى 44 32 80 20 الشارقة 43 30 80 20 عجمان 40 32 80 25 أم القيوين 40 27 80 20 رأس الخيمة 42 29 80 25 الفجيرة 38 32 80 35 العين 44 30 60 15 ليوا 45 30 95 25 الرويس 41 30 95 35 السلع 39 28 95 35 دلما 37 32 70 35 طنب الكبرى 39 31 80 40 طنب الصغرى 39 31 80 40 أبو موسى 39 31 80 40 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الخميس فى مملكة البحرين سيكون حاراً نسبياً ويصبح حسناً بوجهاً عام خلال الليل.

الرياح شمالية بوجهاً عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.

أعلى مد فى الساعة 12:42 مساء وفى 2:27 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 7:49 مساء وفى الساعة 6:50 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 5:24 صباحاً والغروب عن الساعة 5:41 مساء.

بزوغ القمر فى الساعة 2:51 صباحاً والأفول فى الساعة 1:33 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 42 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم ساعة .