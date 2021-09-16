ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى و1000 قرص مخدر بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال أمن دمياط من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) أثناء قيامة بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكانت معلومات قد وردت لرجال المباحث تفيد قيام أحد الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة، عقب التقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، أثناء قيادته إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش -1000 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.