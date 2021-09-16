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صور.. مكان سقوط فتاة من الطابق السادس بأحد المولات فى مدينة نصر

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:45 م
صور.. مكان سقوط فتاة من الطابق السادس بأحد المولات فى مدينة نصر موقع سقوط فتاة من الطابق السادس بمول في مدينة نصر
كتب أحمد عبد الهادى

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ينشر اليوم السابع، صورا لموقع سقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها، من الطابق السادس بأحد المولات الشهيرة في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط فتاة من مول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بحى الزهور بمدينة نصر، بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

موقع سقوط فتاة المول
موقع سقوط فتاة المول

المواطنين داخل المول
المواطنين داخل المول

 

المواطنين
المواطنين

 

المول
المول

 

تواجد المواطنين
تواجد المواطنين

 

سيتى ستارز
المول
 
مول بمدينة نصر
مول بمدينة نصر

 

مول
مول

 

هدوء الحالة الامنية بالمول
هدوء الحالة الامنية بالمول

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