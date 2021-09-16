اليوم السابع
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صور.. إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالصف

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:12 ص
صور.. إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالصف جانب من حادث التصادم
كتب تامر البطريقي

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أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق الصف، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي منطقة الحادث فور تلقي البلاغ، وتم توفير الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم لأقرب مستشفي لتلقي الاسعافات اللازمة، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

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حادث انقلاب سيارة 

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جانب من الحادث 

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اثار حادث انقلاب السيارة 

 

 

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