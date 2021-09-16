شاهد بواقعة "فتاة مول مدينة نصر": جريت عشان أنقذها لكنها قفزت بسرعة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر، بالتصريح بدفن طالبة ألقت بنفسها من الطابق السادس فى مول شهير بمدينة نصر، كما تحفظت النيابة على هاتف محمول الفتاة لفحصه، وتبين من مناظرة جثة المتوفية، أنها أصيبت بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى أودى بحياتها نتيجة الارتطام، واستدعت النيابة عدد من شهود العيان وتحفظت على كاميرات المراقبة.

وقال أحد شهود العيان، والذى كان واقفا بالقرب من الفتاة، إنه شاهد فتاة تتسلق السور وعندما أسرع نحوها لإنقاذها قفزت بسرعة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر، قد تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط فتاة من مول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بحى الزهور بمدينة نصر، بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين سقوط القناة من الطابق السادس بالمول الشهير فى ظروف غامضة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.